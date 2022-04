Die Planungen zum Ausbau der B420 beschäftigen die Gemeinde Offenbach-Hundheim schon seit etlichen Jahren. Bagger gerollt sind bislang aber nicht. Ende April soll es nun konkrete Infos geben

Beginn des knapp Drei-Millionen-Euro-Projekts sollte eigentlich schon im vergangenen Sommer sein. Weil unter anderem die Pläne nochmals geändert werden mussten, hat sich der Zeitplan nach hinten verschoben. Auf Antrag der Wählergruppe Reichel hatte Ortsbürgermeister Peter Stein zuletzt erklärt, dass in der Ratssitzung am Montag, 25. April, Vertreter des Landesbetriebs über den aktuellen Stand berichten werden – wohl auch darüber, wann die Arbeiten beginnen werden. Sicher sei, dass die Sanierung etwa zwei Jahre andauere und in sechs bis sieben Bauabschnitten erfolge. Es werde eine Ampelanlage eingerichtet nahe der Kreuzung der Brückenstraße und vier Querungshilfen werden kommen, die den Verkehr drosseln sollen.