„Halle am See.“ Ob es nur ein Arbeitstitel ist oder ob es einmal der endgültige Name der neuen Mehrzweckhalle in Schönenberg-Kübelberg sein wird, steht noch nicht fest. Ein ehemaliger Bürgermeister soll das Projekt bis zu seiner Umsetzung begleiten.

Ortsbürgermeister Thomas Wolf (CDU) zufolge wurde bereits in den 1970er-Jahren der Beschluss gefasst, eine Mehrzweckhalle zu bauen. Nun, rund 50 Jahre später, solle das Vorhaben umgesetzt werden. Der Standort steht bereits fest: am Ohmbachsee. In Karl-Heinz Schoon sei eine „neutrale Person“ damit beauftragt worden, das weitere Vorgehen zu betrachten und zu begleiten, so Wolf. Der frühere Bürgermeister der Verbandsgemeinde Schönenberg-Kübelberg stellte im Ortsgemeinderat vier Meilensteine des Projekts vor.

Zum ersten Meilenstein gehört seiner Meinung nach ein Grundsatzbeschluss des Gemeinderates, außerdem das Absegnen des Konzepts der Halle sowie die Abstimmung mit der Ortsgemeinde.

Vereine befragen

Im nächsten Schritt sollen Vereine und andere Nutzer der Halle befragt werden. Schoon hat bereits eine Liste mit 37 Vereinen angefertigt, von denen sich 13 derzeit in Bürgerhäusern träfen. Die Mitglieder des Gemeinderates sollen Schoons Liste auf Vollständigkeit prüfen, gegebenenfalls noch weitere Vereine, Personen oder Gruppen hinzufügen. Dann will Schoon die Liste abtelefonieren und nachhaken, welche Wünsche und Ansprüche an eine neue Halle gestellt werden. Daraus könnte sich der Raum- und Flächenbedarf ergeben.

Bürger beteiligen

In einer Einwohnerversammlung soll später das Projekt vorgestellt werden. Weitere Idee Schoons: Über die Online-Plattform Consul des Smart-City-Projektes zur Bürgerbeteiligung im Kreis Kusel könnten sich die Bürger einbringen. Die Ergebnisse der Beteiligung sollen, so sieht es Schoons dritter Meilenstein vor, im Ortsgemeinderat vorgestellt und das weitere Vorgehen festgelegt werden.

Schließlich könnte dann eine Projektleitung bestellt werden. Diese habe die Aufgaben, die Finanzierung zu koordinieren, die benötigten Genehmigungen und einen möglichen Architektenwettbewerb zu überwachen sowie die weiteren Planungen im Auge zu behalten.