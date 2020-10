Bei der Geisterfahrt eines fahrerlosen Autos am Samstag wurde glücklicherweise niemand verletzt. Wie die Polizei am Sonntag berichtet, machte sich am Samstagnachmittag ein im Kapellenweg in Kreimbach-Kaulbach geparktes Auto selbstständig und rollte die Straße hinunter. Das Automatikfahrzeug blieb schließlich im Garten eines Wohnhauses stehen, nachdem es über einen Mauerabsatz geholpert war. Beschädigt wurden Teile der Mauer und mehrere Büsche. Die Polizei vermutet, dass ein technischer Defekt Ursache für die Geisterfahrt gewesen sein könnte. Das Auto, das einen Totalschaden davontrug, musste abgeschleppt werden.