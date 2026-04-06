Auf dem Parkplatz eines Restaurants in Lauterecken ist am Freitag, 3. April, zwischen 12 und 12.50 Uhr ein geparktes Auto beschädigt worden. Der Verursacher des Schadens klärte den Vorfall nicht, sondern flüchtete. Dies teilte die Polizei mit. Zeugen, die sich zur genannten Zeit auf dem Parkplatz oder in der Nähe aufgehalten haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 0631 36914599 zu melden. Besonders wichtig seien Hinweise zu einem Fahrzeug, das beim Rangieren oder Ausparken auffällig gewesen sei oder nach einem Zusammenstoß den Parkplatz verlassen habe.