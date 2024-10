Ein Streifschaden über die gesamte Fahrzeugseite ist an einem dunkelblauen GLA-Mercedes entstanden, der am Montag zwischen 12 und 12.45 Uhr in der Schulstraße in Ulmet vor dem Anwesen mit der Hausnummer 9 abgestellt worden war. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer war offenbar im Vorbeifahren an dem geparkten Wagen entlang geschrammt und anschließend weitergefahren, ohne sich um die Regulierung des Unfalls zu kümmern. Die Polizei bittet um Hinweise an die Dienststelle in Kusel unter Telefon 06381 919-0 oder per E-Mail pikusel@polizei.rlp.de.