Schnecken, Blumen, Spinnen – Das Urweltmuseum Geoskop bietet Kindern ab fünf Jahren in den Sommerferien spannende Entdeckungsreisen vor der Haustüre an.

Das Thema des Ferienprogramms lautet „Burg Lichtenberg und seine Umgebung“. Kinder, die mindestens fünf Jahre alt sind und Lust haben, sich in den Ferien auf eine Entdeckungsreise zu begeben, können sich für die Programmpunkte anmelden. Los geht’s am 24. Juli. An diesem Tag – und auch am 26. und 28. Juli – geht es um das Thema „Erlebnis Natur“. „Lebensräume schaffen“ steht am 27. Juli auf dem Programm, „Blütenmagie“ ist am 31. Juli und 30. August angesagt. Mit „Wespen, Bienen, Hummel und Co.“ befassen sich die Kinder am 1. August und mit dem Thema „Bäume – Riesen im Klimawandel“ am 28. August. „Tiere und Pflanzen auf der Wiese“ gibt es am 3. und 16. August, „Schnecken“ am 4. und 23. August. Die Veranstaltung „Rund um den Burgberg“ findet gleich an mehreren Tagen statt: am 7., 17. und 21. August sowie am 1. September. „Heimatkunde“ können die Kinder am 8. August erleben, „Tiere und Pflanzen im Wald“ am 9. und 18. August. Tierisch wird es auch bei folgenden Veranstaltungen: „Spinnen“ am 14. und 29. August, „Tiere bei Nacht“ am 15. August sowie „Waldameisen“ am 22. und 31. August. Außerdem gibt es eine Veranstaltung, die zwei Tage dauert: Die „Projekttage Vögel“ finden am 10. und 11. sowie am 24. und 25. August statt.

Die Tagesprogramme der Forschungswerkstatt finden jeweils von 10 bis 15 Uhr statt. Die Teilnahme kostet zehn Euro, beim Zweitagesprogramm 20 Euro. Etwas zu essen im Rucksack für die Mittagspause und wetterfeste Kleidung sollten mitgebracht werden. Anmeldungen sind unter Telefon 06381 993450 möglich. Weitere Infos finden sich im Internet unter www.urweltmuseum-geoskop.de.