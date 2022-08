Das Urweltmuseum Geoskop hat die Chance, den Deutschen Engagementpreis zu gewinnen und damit ein Preisgeld in Höhe von 5000 Euro einzuheimsen. Dabei handelt es sich um eine Auszeichnung für bürgerschaftliches Engagement. Im Herbst wurde das Museum bereits von der Staatskanzlei in Mainz für das Projekt „nina.rotliegend.de – Spurensuche in der Urzeit“ ausgezeichnet. Über diesen Ideenwettbewerb Ehrenamt 4.0 erfolgte dem Bündnis für Gemeinnützigkeit zufolge nun die Nominierung für den Deutschen Engagementpreis.

Im Projekt „nina.rotliegend“ geht es um den 1926 entdeckten, sogenannten Roten Hang zwischen Nierstein und Nackenheim am Rhein – eine bekannte Weinregion, aber auch eine bedeutende Lagerstätte für Fossilien. Rund 5000 dem Gebiet zugeordnete Fossilien, vorrangig aus der Vordinosaurier-Zeit (Rotliegend) wurden dort schätzungsweise geborgen und lagern nun in öffentlichen und privaten Sammlungen. Fach- und Hobby-Wissenschaftler aus Rheinland-Pfalz haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Fossilien digital zu erschließen, also alle verfügbaren Daten in einer bildbasierten Datenbank zusammenzuführen. Diese Datenbank soll Grundlage für die Erforschung der Lagerstätte sowie für die Rekonstruktion des urzeitlichen Landschaftsbildes sein.

Initiator und Träger des Preises ist das Bündnis für Gemeinnützigkeit. Zu den Förderern des Preises gehören zudem das Bundesfamilienministerium, die Deutsche Fernsehlotterie und die Deutsche-Bahn-Stiftung. Bundesweit sind 463 Gruppen und Personen nominiert, aus Rheinland-Pfalz sind es 46. Eine Jury entscheidet Anfang September, wer gewinnt.