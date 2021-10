Das Urweltmuseum Geoskop darf sich über ein Preisgeld in Höhe von 1000 Euro freuen. Die Staatskanzlei Rheinland-Pfalz hat das Museum auf Burg Lichtenberg für das Projekt „nina.rotliegend.de – Spurensuche in der Urzeit“ ausgezeichnet. Konkret geht es dabei um den sogenannten Roten Hang zwischen Nierstein und Nackenheim am Rhein, eine bekannte Weinregion, aber auch eine bedeutende Lagerstätte für Fossilien. Rund 5000 dem Gebiet zugeordnete Fossilien, vorrangig aus der Vordinosaurier-Zeit (Rotliegend), lagerten in öffentlichen und privaten Sammlungen, heißt es auf der Internetseite des Projekts. Fachwissenschaftler und Hobby-Wissenschaftler aus Rheinland-Pfalz haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Fossilien digital zu erschließen, also alle verfügbaren Daten in einer bildbasierten Datenbank zusammenzuführen. Neben dem Geoskop werden neun andere Projekte des Ideenwettbewerbs Ehrenamt 4.0 mit einem Preisgeld ausgezeichnet.