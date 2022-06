Georg Schütz aus dem saarländischen Illingen präsentiert in der aktuellen Ausstellung des Kuseler Kunstkreises seine Bilder und Skulpturen.

Die Ausstellung trägt den Titel „Buntstift und Bleistift entfalten sich auf weißer Fläche“. Die Freude an der Kunst wurde Schütz sozusagen in die Wiege gelegt: Sein Vater, von Beruf Bergmann, malte mit selbst angerührten Ölfarben. „In den vielen Stunden, die ich meinem Vater zusah, entdeckte ich die Lust am Malen“, sagt er. Beruflich war er zunächst als Fliesenleger tätig, dann bildete er sich in Trier, Mainz und Worms zum Restaurator weiter. „Auf vielen Urlaubsreisen waren Fotoapparat, Aquarellfarben, Stifte und Papier meine Begleiter.“ Ein Schlaganfall zwang ihn die Kunst mühsam neu zu erlernen, die ihm nach eigenen Worten eine Betrachtungsweise im Detail der Dinge eröffnete. Diese Betrachtungsweise versuche er in seinen Bildern wiederzugeben. Mit Buntstift und Bleistift malt er fotorealistische Bilder, von denen im Juni und Juli 16 Werke im Foyer des Krankenhauses ausstellt sind.