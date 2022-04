Der Chefarzt für Innere Medizin, Kardiologe und Intensivmedizin am Gesundheitszentrum Glantal, Ahmad Al Rifaee, verstärkt ab sofort die Gemeinschaftspraxis von Andrea und Oliver Kusch in Kusel. Al Rifaee werde zusätzlich zu seiner Tätigkeit in Meisenheim jede Woche in Kusel sein, kündigte Oliver Kusch an. Der Kardiologe werde sich vor allem auch um Patienten mit Herz-Schrittmachern kümmern, sagte Kusch, der durch sein Landtagsmandat seit dem vergangenen Jahr nicht mehr in vollem Umfang in seiner Praxis zur Verfügung steht.