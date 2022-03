Um den vom Krieg in der Ukraine betroffenen Menschen finanzielle Unterstützung anbieten zu können, haben der Landkreis und die Verbandsgemeinden ein gemeinsames Spendenkonto eingerichtet (Spendenkonto Ukraine; Iban: DE98 5405 1550 0000 9825 38). Wie Kreissprecherin Karla Hagner am Freitag auf Anfrage mitteilte, seien darauf bisher rund 26.000 Euro eingegangen.

Weiterhin mietet der Kreis zurzeit Wohnungen an, um den Geflüchteten möglichst schnell eine dauerhafte Unterbringungsmöglichkeit zur Verfügung zu stellen. Bislang, sagte Hagner, haben sich Eigentümer von knapp 60 Wohnungen beim Kreis gemeldet. Diese werden derzeit geprüft. Wer ebenfalls Wohnraum zur Verfügung stellen möchte, kann sich mit der Kreisverwaltung in Verbindung setzen per E-Mail an ukrainehilfe@kv-kusel.de