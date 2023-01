Die protestantische Kirchengemeinde bietet am Samstag, 7. Januar, 17 Uhr, ein gemeinsames Kochen unter dem Motto „Mischkan - Kochen fürs Herz“ im Jugendheim an. Neben allgemeinen Speisen präsentieren Edelgard Hollinger und Gemeindediakon Andreas Horn auch „biblische Lehre mit Gewürz“. Mischkan war die Stiftshütte in der Zeit des Auszugs des Volkes Israel aus Ägypten. Es war das transportable Heiligtum der Israeliten. „Dort, wo wir Gott in unserer Mitte feiern und Gemeinschaft erleben, findet sich die Stiftshütte wider“, sagt Horn. Das solle auch beim Kochen und Genießen so sein. Das gemeinsame „Mischkan-Kochen“ soll künftig jeden ersten Samstag im Monat ab 17 Uhr stattfinden. Anmeldung jeweils bis zum Vortag bei Edelgard Hollinger, Telefon 0157 55026875, oder Andreas Horn, 0151 22117713.