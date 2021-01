Der Klimaschutz im Landkreis hat ab jetzt ein eigenes Logo. Unter dem Motto „Landkreis Kusel – Aktiv im Klimaschutz“ sollen künftig alle Klimaschutzaktivitäten des Landkreises zusammenlaufen.

Klimaschutz im Landkreis müsse gemeinsam gedacht und entwickelt werden. Das gehe nur mit Zusammenarbeit und viel Engagement, sagt Vera Schumann. Sie ist seit September Klimaschutzmanagerin des Landkreises. Dass in den kommenden Monat in den Verbandsgemeinden ebenfalls Klimaschutzmanager ihre Arbeit aufnehmen werden – die Verbandsgemeinden Oberes Glantal und Kusel-Altenglan haben diese Stelle bereits ausgeschrieben – werde die Zusammenarbeit zukünftig vereinfachen.

Zeichen nach außen gesetzt

Ein einheitliches Logo – über das Aussehen hat eine kleine Steuerungsgruppe diskutiert – gibt es nun. „Dieses Logo ist wichtig, weil zwar im Kreis schon viel getan wird, das aber oft noch nicht wirklich zusammenläuft. Durch das Logo werde ein Zeichen nach außen gesetzt, dass der Kreis Kusel in Sachen Klimaschutz etwas tue. Wie Schumann weiter mitteilt, haben die Verbandsgemeinden individualisierte Logos erhalten, die sie für die Klimaschutzaktivitäten vor Ort nutzen können.

Im Fokus der Klimaschutzbemühungen soll in diesem Jahr vorrangig das Thema der Wärmewende, also das Heizen mit erneuerbaren Energien, stehen. „Zum Klimaschutz gehören natürlich auch weitere Themen, wie der Ausbau von Photovoltaikanlagen und nachhaltige Mobilität“, so Schumann.