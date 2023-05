Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein Dauerbrenner-Thema hat in diesem Jahr wieder Fahrt aufgenommen. Wird die gemeinsame Orientierungsstufe (GOS) von Siebenpfeiffer-Gymnasium und Realschule plus aufgegeben? Die Diskussion hatte im Frühjahr 2019 das Gymnasium eröffnet.

Seit über einem Jahr ist klar, dass das Siebenpfeiffer-Gymnasium aus der Kooperation mit der Realschule plus aussteigen will. Genau so eindeutig lehnt die Realschule plus die Aufkündigung ab. Im