Zum dritten Mal packten Bürger mit an, um Föckelberg in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. Im Fokus: Der gesperrte Spielplatz, der schon bald wieder geöffnet werden könnte.

Es ist ein warmer Samstagmorgen, doch auf dem Kinderspielplatz herrscht bereits reges Treiben. „Gemeinsam für unser Dorf“ – unter diesem Motto hat Ortsbürgermeister Benjamin Grund zum Arbeitseinsatz gerufen. Rund 30 Bürger sind gekommen. Mehr, als viele erwartet hatten.

Drei Aufgaben stehen auf der Liste: der Startschuss für die Erneuerung des Kinderspielplatzes, eine gründliche Putzaktion im Dorfgemeinschaftshaus und das Säubern der Straßen. Überall im Ort wird angepackt. Besonders sichtbar sind die Veränderungen auf dem Spielplatz, der seit Anfang des Monats gesperrt ist. Ein notwendiger Schritt: Vor 45 Jahren wurde er angelegt, zuletzt vor rund 20 Jahren überarbeitet. Wind und Wetter haben ihre Spuren hinterlassen. Einige Geräte sind in die Jahre gekommen, eine Federwippe musste sogar ganz entfernt werden.

Krystian Puk (links) und Benjamin Bach befreien die alte Wippe von der in die Jahre gekommenen Farbe. Foto: Eric Sayer

Der Ortsgemeinderat entschied daher: Es ist Zeit für eine Erneuerung. Am Rand des Platzes liegen bereits die neuen Spielgeräte bereit: eine große Spielturmanlage mit vier Klettereinheiten und Rutsche sowie eine Nestschaukel. Insgesamt rund 20.000 Euro wurden investiert. Möglich wurde das durch das Regionale Zukunftsprogramm des Landes, das der Ortsgemeinde Fördermittel von 25.000 Euro zur Verfügung stellt. „Wir haben mehrere Angebote eingeholt, die zwischen 20.000 und 50.000 Euro lagen“, sagt Grund. Die Wahl sei bewusst auf langlebige Metallgeräte gefallen.

Bevor die neuen Attraktionen aufgebaut werden können, ist jedoch noch einiges zu tun: Alte, teils morsche Bänke werden abgebaut, Unkraut entfernt, der angrenzende Parkplatz gesäubert. Für die Fundamente sind Baggerarbeiten nötig, die ein Fachunternehmen übernimmt. Parallel dazu werden alte Geräte wie Torwand und Wippe abgeschliffen und neu gestrichen.

Die Jüngsten packen mit an

Mitten im Geschehen: Robert Badstübner. Seit acht Jahren lebt er in Föckelberg – und ist bei jedem Arbeitseinsatz dabei. „Für uns ist es selbstverständlich, dass wir uns engagieren“, sagt er. Auch seine Frau hilft im Dorfgemeinschaftshaus mit, während die Kinder, fünf und acht Jahre alt, beim Müllsammeln durch die Straßen ziehen. „Man muss Flagge zeigen und darf nicht warten, bis andere etwas tun“, sagt Badstübner. Im Dorfgemeinschaftshaus wird derweil geschrubbt und gewischt.

Auch die kleinsten Föckelberger halfen bei der Putzaktion mit – hier zu sehen im Dorfgemeinschaftshaus. Foto: Eric Sayer

Die Putzaktion hat inzwischen Tradition: Initiiert von Doris Krizischke, Siglinde Lauer und Mejda Groh, findet sie bereits zum dritten Mal statt. Auch Gemeindearbeiter Rouven Pallmann greift an diesem Tag freiwillig zu Schaufel und Besen. „Unerwartet viele sind heute da“, sagt er zufrieden. Seine Motivation ist persönlich: „Meine Kinder sollen hier später spielen und Spaß haben.“ Frühestens im Juni, schätzt er, wird der Spielplatz wieder eröffnet. Christine Fuchs sieht es ähnlich: „Wir machen das, um unsere Gemeinde hübscher zu machen. Davon profitieren am Ende alle.“

Föckelberg zählt rund 400 Einwohner, doch das Engagement ist groß. Drei Vereine – Gesangsverein, Sportverein und der FCK-Fanclub „Potzbergteufel“ – tragen mit Veranstaltungen wie Ostertag, Weinfest oder Nikolausfeier zum Dorfleben bei. Bis September sind fünf Arbeitseinsätze geplant. Am Ende des Tages bleibt vor allem eines: Dankbarkeit. „Ohne diese Unterstützung wäre vieles nicht möglich“, sagt Ortschef Grund.