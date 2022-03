Ein negatives Ergebnis hatte Revierförster Werner Häußer erwartet. Nun ist das Defizit im Forsthaushalt 2021 der Ortsgemeinde Thallichtenberg noch etwas größer ausgefallen als erwartet. Häußer geht davon aus, dass sich der Fehlbetrag von knapp 4000 auf über 5000 Euro erhöhen wird. Grund: Bei Starkregen wurden mehrere Wege weggerissen, die neu gedrückt werden mussten, so Häußer, der betonte: Der Gemeindewald sei in einem zufriedenstellenden Zustand. Die Trockenheit der vergangenen Jahre habe dem Wald nicht so sehr zugesetzt wie erwartet.

Auch im laufenden Jahr erwartet der Revierförster einen Fehlbetrag von 2300 Euro. In den Steilhängen des Thallichtenberger Waldes sei es schwer, Holz einzuschlagen und noch schwerer abzufahren. Hinzu komme die Verkehrssicherung der Straße nach Baumholder. Der Gemeinderat stimmte den Zahlenwerken zu.