Aus Minus mach Plus. Das trifft auf den Forstwirtschaftsplan 2021 der Gemeinde Reichweiler zu. Revierleiter Werner Häußer standen unterm Strich statt dem prognostizierten Defizit von knapp 5000 Euro nun ein Überschuss von rund 8300 Euro. Gründe dafür sind die erhaltene Bundeswaldprämie in Höhe von 13.950 Euro und durch höhere Erlöse beim Holzverkauf.

In diesem Jahr sollen rund 525 Festmeter Holz eingeschlagen werden, berichtete Häußer dem Ortsgemeinderat. Dadurch sollen knapp 40.000 Euro erwirtschaftet werden. Auf der Ausgabenseite rechnet der Revierförster mit mehr als 44.900 Euro, sodass aktuell mit einem Defizit von rund 4900 Euro geplant wird. Da im Stammholzbereich steigende Preise zu erwarten sind, sei durchaus ein Ausgleich für 2022 zu erhoffen, so Häußer in seinen Ausführungen. Da die Preise für den Verkauf von Polderholz seit neun Jahren unverändert geblieben sind, empfiehlt Häußer, die Verkaufspreise für das kommende Jahr neu festzusetzen.