Der Forstwirtschaftsplan 2021 sieht für Blaubach keine Verluste vor, aber auch keine Gewinne.

Revierförster Werner Häußer plant, Stand jetzt, in diesem Jahr mit Erlösen in Höhe von 13.000 Euro. Es seien allerdings Ausgaben in gleicher Höhe zu erwarten, erläuterte er im Ortsgemeinderat. Ortsbürgermeister Andreas Lutz informierte, dass der Wald nach FSC (Forest Stewardship Council) zertifiziert werden könne. Dank dieses Gütesiegels könnte die Gemeinde je Hektar eine Prämie in Höhe von 100 Euro erhalten. Dazu müsse der Gemeindewald künftig naturnah bewirtschaftet werden.