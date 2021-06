Der Kreis kann davon ausgehen, dass er über den 31. Dezember hinaus eine Förderung für das Projekt Gemeindeschwester plus erhält.

as geht aus einer Anfrage der Freien Wähler an die Landesregierung hervor. Ziel sei es, das Modellprojekt flächendeckend bis 2026 auszubauen. So antwortet der neue Sozialminister Alexander Schweitzer (SPD) auf die kleine Anfrage des Landtagsabgeordneten Helge Schwab aus Hüffler.

Es geht um die Betreuung von Senioren möglichst lange in den eigenen vier Wänden. Der Landkreis hat fast 5000 Bewohner über 80 Jahren. Bezogen auf die 70.000 Einwohner ist das die landesweit höchste Quote. Das Projekt Gemeindeschwester plus, bei dem eine Pflegekraft die Senioren zu Hause besucht und berät, scheint quasi für Kusel erfunden worden zu sein. Und trotzdem blitzte der Landkreis bei seinen Bewerbungen 2015 und 2019 ab, kam erst für die zweite Jahreshälfte 2021 zum Zug und hat mittlerweile mit Stefanie Gluch eine Fachkraft eingestellt.

Landtag muss noch abstimmen

Eine Sprecherin des Ministeriums teilt auf RHEINPFALZ-Anfrage mit, dass es für 2022 nur noch den Haushaltsvorbehalt gebe. Soll heißen: Der Landtag muss die Gelder noch bereit stellen. Es gebe aber den erklärten politischen Willen der Landesregierung dazu.

Minister Schweitzer betont, dass auch die Schulung der Fachkräfte vom Land übernommen würde. Auch eine Bewertung des Projektes unter Einbeziehung der gesetzlichen Krankenkassen sei geplant.

Die Kassen finanzieren das Projekt mit. Derzeit gibt es landesweit 27,5 Vollzeitstellen, die von 40 „Gemeindeschwestern“ besetzt sind.