Einmal im Monat essen gehen und eine gute Zeit verbringen: Diese Idee steckt hinter einem neuen Angebot der Gemeindeschwestern plus im Kreis Kusel. Geplant ist ein Senioren-Mittagstisch in Altenglan, bei dem Einwohner in geselliger Runde speisen können. Einen Termin für das erste Treffen gibt es noch nicht. Die Organisatoren bitten deshalb um Rückmeldungen, wer gerne dabei sein möchte. Die Organisatoren weisen außerdem auf die Möglichkeit hin, dass Teilnehmer sich abholen lassen und nach dem Essen wieder nach Hause gebracht werden können. Für die Teilnahme werde ein kleiner Kostenbeitrag erhoben. Anmeldung und weitere Infos bei Gemeindeschwester plus Elisabeth Schneider unter Telefon 06381 424355 oder per E-Mail an elisabeth.schneider@kv-kus.de. Der Termin für den ersten Mittagstisch soll noch mitgeteilt werden.