Es hatte sich angedeutet, nun ist es fix: Die Stelle von Stefanie Gluch, die seit rund vier Monaten als Gemeindeschwester plus im Kreis aktiv ist, wird ein weiteres Jahr vom Land und den gesetzlichen Krankenkassen finanziert.

Das Land hat den Kooperationsvertrag mit den gesetzlichen Krankenkassen – diese beteiligen sich jährlich mit rund 350.000 Euro an den Gesamtkosten des Projekts – bis Ende 2022 verlängert. Das geht aus einer Mitteilung des rheinland-pfälzischen Sozialministeriums hervor. Somit ist Gluchs Stelle sowie die der anderen Gemeindeschwestern plus im Land ein weiteres Jahr lang gesichert.

Ziel des Projekts ist es, Senioren möglichst lange in den eigenen vier Wänden zu betreuen. „Die Fachkräfte Gemeindeschwester plus bieten hochbetagten Menschen, die noch keine Pflege brauchen, wichtige Unterstützung und Beratung in ihrem aktuellen Lebensabschnitt“, betont Sozialminister Alexander Schweitzer. Es ist ein Projekt, das auf den Landkreis Kusel zugeschnitten scheint. Hier leben knapp 5000 Menschen, die älter als 80 Jahre sind. Bezogen auf die rund 70.000 Kreis-Bewohner ist das landesweit die höchste Quote. Landrat Otto Rubly freut sich über die Lösung. „Der Landkreis Kusel wäre ansonsten auch nur für sechs Monate in den Genuss der Förderung gekommen.“ Gemeinsam mit dem Koordinator für Seniorenangelegenheiten sei der Kreis gut aufgestellt und könne den Menschen Unterstützung und Beratung in ihrer aktuellen Lebenssituation anbieten.

Derzeit 27,5 Stellen

Die Landesregierung hatte im Juni auf eine Kleine Anfrage des Landtagsabgeordneten Helge Schwab (FWG) mitgeteilt, das Projekt in der Legislaturperiode 2021 bis 2026 ausbauen und flächendeckend im Land einführen zu wollen. Derzeit finanzieren das Land und die gesetzlichen Krankenkassen 27,5 Stellen, die von 43 Gemeindeschwestern besetzt sind.