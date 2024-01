Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach mehr als 30 Jahren in der katholischen Pfarrei Kusel geht Gemeindereferent Michael Huber zum 1. Februar in den Ruhestand. Die Nachfolge ist noch offen. Das liegt auch am fehlenden Nachwuchs.

Wenn Michael Huber in wenigen Tagen in die Freistellungsphase der Altersteilzeit wechselt, blickt der 63-Jährige auf ein erfülltes Arbeitsleben zurück. „Der Beruf hat mir immer Freude bereitet“,