Erneut stand die finanzielle Beteiligung der Gemeinde am Bau von Parkplätzen am Kindergarten Konken auf der Tagesordnung des Gemeinderates. Die Gemeinde Konken will, dass sich auch die an der Kita beteiligten Gemeinden, dazu zählt auch Albessen, beteiligen. Die Parkplätze werden aber auch von Besuchern des Friedhofes genutzt. Die Gemeinden des Einzugsgebietes haben sich noch nicht alle für eine finanzielle Beteiligung am Bau der Parkplätze ausgesprochen. Nach längerer Diskussion gaben die Ratsmitglieder ihre Zusage zur Hilfe. Es gab eine Stimmenthaltung.

Beigeordneter Joachim Deckbar hat mit Vertretern der Verwaltung die Verträge der Firma WES Green durchgearbeitet und keine Beanstandungen gefunden. Diese Firma will auf der Albesser Gemarkung eine weitere Fotovoltaikanlage installieren. Der Bau eines Windrades könnte noch in diesem Jahr genehmigt werden, berichtete er.

Die neue Wartehalle hat insgesamt jetzt 11.700 Euro gekostet.