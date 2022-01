Ein paar Punkte mal hier und mal da die Grundsteuer-Hebesätze zu erhöhen helfen nichts. Die Gemeinden müssen finanziell besser gestellt werden.

Es wird nicht herauszufinden sein, wie viel bei der Entscheidung gegen Grundsteuer-Erhöhungen die Weigerung, den Bürger mehr zu belasten ist, und wie viel der Ärger darüber, wie da mit den Gemeinden und ihren Vertretern umgesprungen wurde. Immerhin: In Nachbarlandkreisen erhöhen Gemeinde auf bis zu 500 Prozentpunkte, hier bleibt es bei den geforderten 20 Punkten plus – eine moderate Forderung der Kommunalaufsicht. Was bleibt, ist die Sorge, dass die Gemeindefinanzen schlicht nicht auskömmlich sind. Da muss Grundlegendes geändert werden, nicht nur hier und da symbolisch ein paar Pünktchen.