Das Schaffen von Wohnraum treibt viele Gemeinden um. Auch in Relsberg gibt es kaum noch Baulücken. Der Gemeinderat hat nun zwei Flächen ausgemacht, die als Bauland in Betracht kommen könnten. Ob dort tatsächlich gebaut werden kann, ist offen.

Das Kontingent der Gemeinde, gemessen an der Bevölkerung, ist mit 0,3 Hektar Bauland in den nächsten 15 Jahren überschaubar. Der Rat will dennoch Bauflächen ermitteln. Die vorgeschlagenen Areale befinden sich im Außengebiet: am Ortseingang von Einöllen kommend an der Sonnenstraße sowie am Ortsausgang in der Morbacher Straße.

Im Auftrag des Gemeinderats sollte das Planungsbüro BBP untersuchen, ob auf diesen Flächen tatsächlich Häuser gebaut werden können. Beide Areale stellten einen Wachstum nach außen dar, seien jedoch nicht ab vom Schuss, erklärte Stadtplanerin Christine Guth. Im Gebiet Sonnenstraße seien die Oberflächenentwässerung sowie die Nähe zu Windkraftanlagen zu berücksichtigen. Dabei handele es sich nicht um Ausschlusskriterien. In der Morbacher Straße sei vor allem die Schmutzwasserableitung problematisch und müsse mittels Pumpvorrichtung erfolgen. Dort sei nach 15 Jahren der weitere Ausbau leichter zu bewältigen, allerdings müsse beachtet werden, dass die Erschließungsstraße an die Kreisstraße mündet, was die Zustimmung des Landesbetrieb Mobilität erfordere.

Guth: ein „Luxusproblem“

Guth bezeichnete die Lage der Gemeinde als „Luxusproblem“: Beide Flächen könnten theoretisch entwickelt werden. Eine Empfehlung auszusprechen, falle schwer. Andere Gemeinden seien da in einer schwierigeren Lage – trotz aller Bemühungen hätten dort keine geeigneten Flächen ermittelt werden können, so Guth.

Eine günstige und schnelle Alternative könnten vier bis fünf Bauplätze entlang der bereits bestehenden Sonnenstraße sein, erklärte der Beigeordnete Uwe Welker. Über das Ende 2022 auslaufende Baulandmobilisierungsgesetz wäre es möglich, die Fläche vergleichsweise zügig als Wohngebiet auszuweisen. Das sei „sportlich“, aber auch eine Überlegung wert, erklärte die Planerin. Eine Entscheidung wurde nicht getroffen.