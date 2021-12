HORSCHBACH. Die Ortsgemeinde plant, die beiden Baugebiete „Mühlgärten und Steinbach“ sowie „Hofacker“ zu erweitern. Maximal acht zusätzliche Bauplätze sollen entstehen. Die Nachfrage nach Bauland, sagt Ortsbürgermeister Michael Herrmann, sei vorhanden.

Herrmann betonte, er habe schon mehrfach Anfragen von jungen Familien erhalten, die in Horschbach ein Eigenheim errichten möchten. Allerdings seien aktuell keine Bauplätze mehr im Eigentum der Gemeinde. Möglichkeiten, neues Bauland zur Verfügung zu stellen, gebe es am ehesten in den Baugebieten „Mühlgärten und Steinbach“ sowie „Hofacker“. Diese könnten erweitert werden, sagt der Ortsbürgermeister.

Die Bauflächen befänden sich in privater Hand. Mit den Eigentümern und Ratsmitgliedern soll demnächst eine Ortsbegehung stattfinden. Es soll geklärt werden, ob und wie neue Grundstücke erschlossen werden könnten – Herrmann geht bei einer Erweiterung von maximal acht weiteren Bauplätzen aus. Sollten die Eigentümer ihre Grundstücke nicht verkaufen wollen, müsse die Gemeinde überlegen, ein anderes Neubaugebiet zu erschließen.

Info

Der Gottesdienst an Heiligabend findet nicht in der Kirche, sondern im Außenbereich des Dorfgemeinschaftshauses statt. Es gilt die 3G-Regel, sagt der Ortsbürgermeister.