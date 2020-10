Es geht, wie fast immer, ums Geld. Auf Dauer will die Gemeinde die laufenden Stromkosten für die Straßenbeleuchtung reduzieren. Zuerst aber muss sie dafür investieren.

Für die Straßenbeleuchtung der Gemeinde werden LED- Leuchten installiert. Das besorgt der Energieversorger OIE. Dadurch soll eine Menge Energie und damit auch Geld gespart werden. Vor dem Sparen muss die Gemeinde jedoch noch tief in die Kasse greifen: Die Umstellung ist mit etwa 80.000 Euro veranschlagt.

Die Pläne für die Neugestaltung des Dorfmittelpunktes an der Linde werden konkreter. Es lagen zwei Entwürfe vor. Die Ratsmitglieder bevorzugen in Mehrheit die Version, bei der die Busse eine Linkskurve fahren müssen. Die Planung mit einem Rechtsbogen hätte bedeutet, dass die Passagiere auf der Verkehrsinsel aussteigen müssten. Das erschien im Hinblick auf Kindergarten- und Schulkinder weniger sicher.

Schon einige Veranstaltungen hätten coronabedingt ausfallen müssen, sagte Ortsbürgermeisterin Annika Süssel. Auch die Feier zum Volkstrauertag am Ehrenmal werde in diesem Jahr in deutlich kleinerer Form durchgeführt, kündigte Süssel an. So werde es keinen Besuch von der Patenbatterie des Artillerielehrbataillons aus Idar- Oberstein geben.