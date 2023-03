Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Gemeinde wird vielleicht bald einen eigenen Biker-Park erhalten. Der Ortsgemeinderat hat beschlossen, das Thema weiterzuverfolgen.

Zwar ist der Bau eines Biker-Parks in der Sandgrube noch nicht ganz in trockenen Tüchern. Doch will die Gemeinde auf jeden Fall prüfen, ob diese Freizeitanlage, die besonders Jugendliche und junge Erwachsene