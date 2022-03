[Aktualisiert 19.15 Uhr] In Rammelsbach wurden am Freitagabend die Turn- und Festhalle, das Rathaus sowie das katholische Pfarrheim für die Aufnahme von ukrainischen Flüchtlingen hergerichtet. Ortsbürgermeister Thomas Danneck rechnete am Nachmittag damit, insgesamt etwa 150 Menschen eine Unterkunft auf Zeit bieten zu können. Über Facebook und Whatsapp war dazu aufgerufen worden, Kopfkissen, Decken und Handtücher zu spenden. „Ohne die bringen auch Betten wenig“, sagte Danneck. Die Behelfsbetten hat er von verschiedenen Hilfsorganisationen organisieren können, die Freiwillige Feuerwehr half beim Aufbau. Mit Dieter Korb vom DRK-Ortsverein war er einkaufen: Hygienemittel und Getränke. Sollten weitere Spenden in den nächsten Tagen benötigt werden, soll über die Facebook-Seite der Gemeinde gezielt aufgerufen werden. Danneck bittet, nicht unaufgefordert zu spenden. „Wir haben keine Lagerkapazität.“ Eine Familie mit fünf Kindern wurde für den späten Freitagabend erwartet. Die Zuteilung erfolge über die Kreisverwaltung, aber es werde auch niemand abgewiesen, der über andere Wege nach Rammelsbach finde. „So lange wir Plätze haben, nehmen wir auf“, sagte Danneck. Turn- und Sporttraining in der Halle wurde abgesagt, die Grundschule werde den Sportunterricht draußen oder in der Gymnastikhalle des Kindergartens halten.