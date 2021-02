Eltern müssen für die Verpflegung ihrer Sprösslinge in der Kindertagesstätte Nesthocker nicht mehr zahlen, obwohl sich der Preis erhöht hat. Die Gemeinde übernimmt die Zusatzkosten. Das hat der Gemeinderat Hefersweiler im Umlaufverfahren beschlossen. Die vier anderen Einzugsgemeinden müssen allerdings auch noch entscheiden.

Mit dem Thema musste sich der Gemeinderat befassen, weil es einen Wechsel beim Zulieferer gegeben habe, sagte Ortsbürgermeister Bernd Degen. Da dem Lieferanten die Entsorgung der Essensreste obliegt, muss er dafür einen bestimmten Betrag in den Preis für die Mittagsverpflegung einkalkulieren. Das hatte der bisherige Caterer getan. Der neue Lieferant verlange nun allerdings einen Aufschlag für die jeweilige Mahlzeit. Das Essen wird also etwas teuerer. Damit die Eltern nicht einen höheren Preis zahlen müssen, wird die Gemeinde die zusätzlichen Kosten tragen. So hat es der Gemeinderat beschlossen.

Andere Gemeinden müssen noch entscheiden

Dass die Gemeinde darüber hinaus die Verpflegung subventioniert, lehnte der Gemeinderat ab. Hintergrund dieses Wunsches einiger Eltern sei die Feststellung, dass das Essen in der Schule günstiger sei als das im Kindergarten. Dies rührt laut Ortsbürgermeister Degen daher, dass die Verbandsgemeinde vor Jahren eine finanzielle Unterstützung für das Schulessen beschlossen habe. Eine weitergehende Subventionierung durch die Gemeinde sei allerdings nicht machbar, so Degen.

Beide Entscheidungen müssen allerdings von den Gemeinden Relsberg, Einöllen, Nußbach und Reipoltskirchen, deren Kinder die Tagesstätte Nesthocker in Hefersweiler besuchen, ebenfalls noch entschieden werden. Es gelte das Einstimmigkeitsprinzip. Entscheide nur eine Gemeinde jeweils anders, seien die Beschlüsse von Hefersweiler hinfällig, sagte Degen.