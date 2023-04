Seit mehr als drei Monaten hat Frohnhofen keinen Ortsbürgermeister. Daran wird sich auch in nächster Zeit nichts ändern, wie sich am Montagabend in der Sitzung des Gemeinderats herausstellte. Zum 31. Dezember ist Ortsbürgermeister Thomas Weyrich aus privaten Gründen zurückgetreten. Der erste Beigeordnete Roger Gerhardt, der seither die Geschicke des Ortes leitet, teilte am Montag mit, dass keine gültige Bewerbung für den Posten eingegangen sei. Folglich hätten die Ratsmitglieder einen Ortsbürgermeister aus ihren Reihen wählen können. Doch keiner wollte für das Amt kandidieren.

Bei der Kommunalwahl 2024 stehe zwar sowieso die Wahl eines Ortsbürgermeisters an, bis dahin sollte die Gemeinde aber nicht ohne Ortschef sein, betonte Christoph Lothschütz, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Oberes Glantal. Sollte sich kein Kandidat für das Ortsbürgermeisteramt finden, entscheide die Kommunalaufsicht, wer die Amtsgeschäfte der Gemeinde leitet. Das könne der Beigeordnete Gerhardt sein, sofern er dies möchte, oder ein von der Kommunalaufsicht bestimmter Beauftragter. Eine Führungsspitze, die im Ort verwurzelt sei, sei jedoch die beste Lösung. Die Wahl eines neuen Ortsbürgermeisters stand bereits im Februar auf der Tagesordnung des Rates, doch auch bei diesem Termin hatte sich kein Kandidat gefunden.