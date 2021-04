Börsborn wird dem Forstzweckverband Oberes Glantal beitreten. Das hat der Gemeinderat entschieden. Ebenso hat der Rat den Forstwirtschaftsplan 2021 verabschiedet.

Der Kommunalwald im Südkreis ist durch relativ kleine Forstbetriebe geprägt. Deshalb hatte das Forstamt Kusel bereits im vergangenen Jahr angeregt, für dieses Gebiet der Verbandsgemeinde Oberes Glantal einen Forstzweckverband zu bilden. So will man wirtschaftlicheres Arbeiten möglich machen, gerade in Zeiten von Klimawandel und starkem Borkenkäferbefall.

Einige Gemeinden sind dem Forstzweckverband bereits beigetreten, einige waren zunächst zurückhaltend, haben aber mittlerweile auch Interesse gezeigt. So haben auch die Börsborner Gemeindevertreter dem Beitritt und dem Entwurf der Verbandsordnung zugestimmt. Die Revierleitung bleibt laut dem Beschluss des Rates bei Landesforsten.

Holzpreise nahezu stabil

„Unser Wald ist mittlerweile zertifiziert, die Zuschüsse beantragt“, teilte Ortsbürgermeister Uwe Bier mit. Die Brennholzpreise bleiben in etwa auf dem gleichen Stand. Ein Festmeter Buche, am Wege gepoltert, kostet 55 Euro, Eiche 45 Euro und weitere Brennhölzer zwischen 23 und 35 Euro.

Die Verwaltung informierte über die grundsätzliche Einführung von wiederkehrenden Straßenausbaubeiträgen in naher Zukunft. Eine genauere Ausarbeitung folgt zu einem späteren Zeitpunkt noch.

Die Kanalbauarbeiten in der Hauptstraße beginnen ab Mai/Juni und sollen bis Ende des Jahres beendet sein.

Der Bauantrag für den Umbau des alten Feuerwehrgerätehauses zu einer Außentoilettenanlage für das Dorfgemeinschaftshaus ist gestellt.