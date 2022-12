Die Gefahr eines Blackouts also eines länger andauernden großflächigen Stromausfalls, ist in den letzten Monaten stark angewachsen. Auf diesen Fall will die Ortsgemeinde vorbereitet sein.

Bedesbach plant, für den Notfall eine Bürgerversorgung einzurichten. Wie Ortsbürgermeister Peter Koch auf Anfrage mitteilte, hat der Ortsgemeinderat noch keine konkreten Pläne entwickelt. Das Gremium sei jedoch überein gekommen, ein Notstromaggregat anzuschaffen. Dafür werde die Gemeinde 1500 Euro ausgegeben. Man wolle sich nun fachlichen Rat, etwa von der Feuerwehr einholen, wie die Bürgerversorgung im Falle eines Zusammenbruchs der Stromversorgung gewährleistet werden könne. Es sei ins Auge gefasst worden, Räume einzurichten, in denen Bürger sich bei einem Blackout bei großer Kälte aufhalten zu können. Das Bürgerhaus sei dafür kein geeigneter Ort, da das Gebäude mit Erdgas beheizt werden.