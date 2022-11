Am 3. Dezember soll in der Gemeinde ein Schafkopfturnier ausgetragen werden. Darüber verständigte sich der Gemeinderat am Mittwoch. Erwartet werden 30 bis 50 Spieler, kündigte Ortsbürgermeister Christian Gießler an. Für das Turnier, bei dem auch Preisgelder ausgespielt werden sollen, habe es eine Anfrage gegeben, so Gießler. Er schlug vor, die Veranstaltung im Kulinarischen Haus mit einem Bürgerstammtisch zu verbinden. Wenn sich dafür genug Helfer finden, könnte auch eine Vesper angeboten werden. Eine Schankgenehmigung könne eingeholt werden.