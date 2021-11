Die Ortsgemeinde Homberg plant, auf einer Fläche von rund 30 Hektar eine Photovoltaik-Anlage zu installieren. Projektentwickler ist ein Unternehmen aus Hamburg.

Die Anlage soll in den Gewannen „Auf´m Keltersberg“, „Hirschhübel“, „Leimershübel“, „Hundshübel“, „Weindell“ und „Dreispitz“ entstehen. Wie Ortsbürgermeister Marc-Steffen Risch betont, befinden sich alle Parzellen im Eigentum der Ortsgemeinde, sodass die generierten Einnahmen nicht an private Grundstückseigentümer fließen, sondern dem Gemeindesäckel zugute kommen. Risch ergänzt, dass die Flächen an den Truppenübungsplatz angrenzen und von keiner Stelle im Ort einsehbar sind. Projektentwickler und Investor werde die Firma Enerparc in Hamburg.