Über zwei Millionen Euro will die Gemeinde Waldmohr in den nächsten fünf Jahren in den Straßenausbau investieren. Bei einer Enthaltung verabschiedete der Rat bei seiner jüngsten Sitzung das Straßenausbauprogramm 2021 bis 2025.

Auf der Habenseite des Straßenausbaukontos 2016 bis 2020 finden sich noch 80.000 Euro. „Allerdings steht noch die Abrechnung für die Bahnhofstraße aus“, meinte