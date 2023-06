Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Gemeinde Breitenbach hat einiges an Investitionen vor. 708.000 Euro will sie in diesem Jahr für verschiedene Projekte ausgeben, im nächsten gut 1,83 Millionen Euro. Einige Vorhaben müssen wegen der Haushaltslage jedoch auf Eis gelegt werden.

Der Ortsgemeinderat stimmte in seiner jüngsten Sitzung der von Ramona Scheerer, zuständige Sachbearbeiterin der Verbandsgemeinde Oberes Glantal, ausgearbeiteten Haushaltssatzung einmütig