Traditionell wird Fasching in Hohenöllen am letzten Samstag im Januar zelebriert – auch in diesem Jahr feiern die Honeller Narren am Samstag, 28. Januar, doch in neuem Gewand und an anderer Stelle. „In Honelle is de Deiwel los, Faschingstreiwe uff de Stroß“ lautet das Motto des völlig neuen Konzepts der Vereinsgemeinschaft Hohenöllen. Veranstaltet wird – nach den pandemiebedingten Ausfällen der traditionellen Prunksitzung – zum ersten Mal ein Straßenfasching in der Mittelgasse, der sogenannten Latwerschgass am Schulhaus. Gleich mehrere Gründe haben zu der Entscheidung geführt, berichtet Ortsbürgermeister Hans-Jürgen Reule. Zum einen sei die Heizung in der Radsporthalle über 40 Jahre alt und es bestand die Sorge, dass diese ausgerechnet zur Prunksitzung ausfallen könnte. Zudem werde mit dem neuen Konzept Energiekosten eingespart, die Umwelt geschont. Ein weiterer positiver Aspekt: Es werden weniger Helfer benötigt, da beispielsweise der Aufbau der großen Showbühne entfalle. Dafür müssen sich die Besucher wohl ein bisschen dicker anziehen, sagt Reule schmunzelnd. Es werde ein Zelt aufgestellt, damit das Publikum trocken bleibe.

Durch das kleine Programm mit Musik, Reden und der einen oder anderen Programmeinlage von Hohenöller Fasnacht-Urgesteinen führt Sitzungspräsidentin Alexandra Osterritter. Als Anreiz zum Verkleiden wird es einen Kostümwettbewerb geben. „Preismaskenball war eine Weile out“, aber diese Idee soll wiederbelebt werden, sagt Reule. Abgerundet wird das Angebot mit kalten und warmen Speisen sowie Getränken. Ab 17.11 Uhr heißt es dann bei freiem Eintritt: „Helau, Alaaf und hoch die Tass, mir feiere in de Latwerschgass.“