Die Malerin Ingeborg Nicklas stellt seit Freitagnachmittag 30 ihrer Gemälde im Stadt- und Heimatmuseum der Kreisstadt aus. Obwohl wegen der Corona-Krise keine Vernissage stattfinden konnte, kamen am ersten Ausstellungstag doch mehrere Kunstfreunde in das Museum, um sich die Arbeiten der Künstlerin anzuschauen. Die Gemälde zeigen überwiegend farbenfrohe Naturszenen, gemalt in Acryl. Als „Wildwasser“, „Gesträuch“, „Strandleben“, „Gartenfreunde“ und „Winterende“ sind einige Werke betitelt. Bis zum 16. August dauert die Ausstellung. Sie ist für Besucher zu den regulären Öffnungszeiten des Museums von Dienstag bis Sonntag, 14 bis 17 Uhr oder nach Vereinbarung unter Telefon 06381 8222 zugänglich.