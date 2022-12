Die Ortsgemeinde erhält weitere 373.000 Euro aus dem Bund-Länder-Programm „Lebendige Zentren“ erhält. Das hat der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling vergangene Woche in Mainz mitgeteilt. „Die Ortsgemeinde Brücken plant, die Mittel hauptsächlich für verschiedene Maßnahmen im Bereich von Haupt- und Hohlstraße sowie der Kirchgasse zu nutzen. Die Maßnahmen stehen im Zusammenhang mit der geplanten Neugestaltung der Ortsmitte und sollen diese nachhaltig stärken“, so Ebling weiter Ebling. Seit 2014 hat das Land insgesamt rund 1,8 Millionen Euro an Fördermitteln bewilligt, um das Gebiet in der Ortsgemeinde zu entwickeln. Mithilfe des Programms „Lebendige Zentren“ werden die Erneuerung und Entwicklung von Innenstädten und Ortskernen und historischen Altstädten gefördert.