Mehr als 5000 Euro Schaden sind einer 80-jährigen Frau und ihrem Sohn entstanden, nachdem die Geldbörse der Seniorin vermutlich in einem Einkaufsmarkt entwendet worden war. Wie die Polizei berichtet, wurde am Freitagmorgen der Fund einer Geldbörse gemeldet. Im Rahmen der Ermittlungen habe sich dann herausgestellt, dass diese ihrer 80-jährigen Besitzerin vermutlich zuvor gestohlen worden war. Die Polizei konnte der Frau ihren Geldbeutel, „samt aller darin befindlichen Gegenstände“, zwar wieder aushändigen, im Nachgang habe sich dann aber herausgestellt, dass zwischenzeitlich mehrere Bargeldabhebungen bei einem Meisenheimer Kreditinstitut getätigt wurden. Insgesamt sei dabei ein Schaden von 5350 Euro entstanden. Hinweise nimmt die Polizei in Lauterecken unter der Telefonnummer 06382 9110 entgegen.