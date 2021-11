Trickdiebstahl auf dem Lidl-Parkplatz: Wie erst jetzt bekannt wurde, hat am Mittwoch gegen 10 Uhr eine unbekannte männliche Person eine 78-jährige Geschädigte nach ihrem Einkauf auf am Boden liegendes Bargeld aufmerksam gemacht. Dieses soll die Geschädigte offenbar verloren haben. Aufgrund dessen stieg sie aus ihrem Fahrzeug aus. Vermutlich nutzte eine weitere Person dabei die Gunst, den auf der Beifahrerseite befindlichen Geldbeutel zu entwenden. Erst am darauffolgenden Tag bemerkte die Frau den Diebstahl. In der Zwischenzeit wurden laut Polizei mehrere hohe Beträge von dem Konto der Geschädigten abgebucht. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.