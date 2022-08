Ein lauter Knall und wenige Minuten später war alles vorbei. Unbekannte haben Anfang Juli einen Geldautomaten der Volksbank Glan-Münchweiler gesprengt. Von den Tätern fehlt noch immer jede Spur.

In vielen Fällen, in denen Automatensprenger aktiv waren, übernimmt das Landeskriminalamt die Ermittlungen. Das war auch so, als vor mehr als einem Jahr in Glan-Münchweiler ein Automat der Kreissparkasse Kusel aufgesprengt worden war. Nach der Tat in der Nacht zum 4. Juli nur einige Meter weiter bei der Volksbank ist das anders: Aktuell sind noch die Ermittler der Polizei Kaiserslautern an dem Fall dran und halten sich mit Auskünften bedeckt. Das Polizeipräsidium macht derzeit keine Aussagen zum Tatablauf, zu gefundenen Spuren, darüber, ob sich Zeugen gemeldet haben und über Details zum Fluchtauto, „da jede Aussage die Ermittlungen beeinträchtigen könnte“, teilte eine Sprecherin mit.

Noch ist allerdings unklar, wer für die Tat verantwortlich ist. „Die Ermittlungen laufen weiter gegen Unbekannt“, ergänzte die Sprecherin. Die Täter waren in den frühen Morgenstunden in das Bankgebäude eingedrungen und hatten einen der Automaten in die Luft gejagt, ehe sie mit ihrer Beute verschwanden. „Die Gesamtschadenshöhe – also der angerichtete Sachschaden und die Beute aus dem aufgesprengten Automaten – liegt im sechsstelligen Bereich“, so die Sprecherin. Die Bank blieb am Tag nach der Tat geschlossen, dann lief der Betrieb wieder normal.