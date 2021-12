Die Täter machten fast 95.000 Euro Beute, nachdem sie in der Nacht zum 16. Juni einen Geldautomaten der Kuseler Kreissparkasse in Glan-Münchweiler aufgesprengt hatten. Ein halbes Jahr nach der Tat gibt es offenbar keine Verdächtige.

Es war eine von bisher 21 (versuchten) Geldautomatensprengungen in Rheinland-Pfalz in diesem Jahr. Die Ermittlungen, teilte der Mainzer Oberstaatsanwalt Lutz Pittner, auf Anfrage mit, seien nach wie vor nicht abgeschlossen.

Kurze Zeit nach der Tat hatte das Landeskriminalamt die Ermittlungen übernommen. Zweifel daran, dass in Glan-Münchweiler Profis am Werk waren, haben die LKA-Ermittler offenbar nicht. Gründe dafür: Die Täter benötigten nach RHEINPFALZ-Informationen nur drei Minuten für die Tat, der zweite Geldautomat wurde nicht angerührt, der Schaden blieb, im Vergleich zu ähnlichen Taten, vergleichsweise gering. Bislang, ergänzte Pittner, wurden keine Verdächtigen ermittelt.

Oft Täter aus den Niederlanden

In der Vergangenheit gestalteten sich die Ermittlungen des Landeskriminalamtes in solchen Fällen auch deshalb so schwierig, weil die Spurenlage am Tatort sehr gering war und Täter vor Landesgrenzen nicht halt machten. Wie ein LKA-Sprecher einige Wochen nach der Tat mitteilte, flüchteten die Unbekannten „in der Regel mit hochmotorisierten Fahrzeugen und hohen Geschwindigkeiten über Bundesautobahnen“. Das LKA rechnete viele dieser Taten in Rheinland-Pfalz hoch professionell agierenden Tätergruppen aus den Niederlanden zu. Ob das auch auf die Tat in Glan-Münchweiler zutrifft, ist offenbar weiter ungeklärt.