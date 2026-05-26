In Mannschaftsstärke verfolgen Mitarbeiter der Volksbank Lauterecken am Dienstag eine Gerichtsverhandlung. Es herrschen Unverständnis und Frust. Erst das Urteil versöhnt.

„Jetzt eine Flasche Sekt!“ Der Bankmitarbeiterin und ihren Begleitern war nach der Entscheidung des Amtsgerichts Kaiserslautern offenkundig zum Feiern zumute. Zu groß ist noch immer die Enttäuschung und Wut über ihren einst geschätzten Ex-Kollegen, dem vor über einem Jahr wegen Urkundenfälschung und Untreue fristlos gekündigt worden war.

Eine Bewährungsstrafe von zwei Jahren, wie sie Staatsanwalt Matthias Huschens und Verteidiger Johannes Berg gefordert hatten, schien der Belegschaft der Volksbank Lauterecken eindeutig zu mild. Die Haftstrafe von zwei Jahren und neun Monaten, die die Vorsitzende Richterin des Schöffengerichts, Martina Mengele, dann aussprach, befriedigte letztendlich das Gerechtigkeitsempfinden der Lauterecker Delegation.

Wilde Umbuchungen verschleiern die Taten

Der frühere Mitarbeiter der Volksbank Lauterecken saß am Dienstag auf der Anklagebank, weil er laut Staatsanwaltschaft zwischen Februar 2018 und Ende Januar 2025 in 61 Fällen Urkunden gefälscht hat, in 50 Fällen verbunden mit veruntreuenden Unterschlagungen.

Der 48-jährige Privatkundenberater hat, wie er selbst zugibt, in einer Vielzahl von Fällen Auszahlungen von Kundenkonten mit gefälschten Unterschriften vorgenommen und rund 344.000 Euro aus Bargeldbeständen der Bank entnommen. Die Entnahmen verschleierte er durch Umbuchungen und durch Rückbuchung eines zuvor entnommenen Betrags von rund 76.000 Euro.

„Ein ziemliches Hin- und Hergebuche“, kommentierte Richterin Mengele. Der Bank ist laut Anklage insgesamt ein Schaden in Höhe von 267.775,70 Euro entstanden. Der geständige Angeschuldigte habe zwischenzeitlich ein notarielles Schuldanerkenntnis zu Gunsten der Bank unterzeichnet.

Nach seinen Motiven befragt, blieb der 48-Jährige am Dienstag eine schlüssige Antwort schuldig. Er habe nie auf großem Fuß gelebt, „keine Luxusreisen, kein Porsche“, aber viel Geld ausgegeben für kleinere Sachen, sagte der gelernte Kaufmann. So sei er in eine finanzielle Schieflage geraten.

Allerdings sprechen die Daten seiner Kreditkarte eine andere Sprache. Die Richterin hielt ihm vor: Im Jahr 2021 rechnete er 24.800 Euro über die Kreditkarte ab, 2022 waren es 41.000 Euro, ein Jahr darauf 48.000 Euro und im Jahr 2024 noch 47.000 Euro. „Das ist doch Wahnsinn“, raunte einer im Publikum. Auch andere Geldflüsse und die damit verbundenen Ungereimtheiten sorgten für Stirnrunzeln.

Kunden und eigene Mitarbeiter sofort informiert

Nachdem der Schwindel aufgeflogen war, hatten die Bankvorstände Joachim Wagner und Harald Gabriel schnell reagiert, wie sie als Zeugen vor Gericht erklärten. Der Beschuldigte wurde fristlos entlassen, die betroffenen Kunden und die eigenen Mitarbeiter wurden schnellstmöglich informiert, der Schaden auf den Kundenkonten wurde reguliert, auch die Öffentlichkeit wurde ins Bild gesetzt. Dennoch, „es war ein massiver Reputationsschaden für die Bank, wir leben vom Vertrauen der Kunden“, sagte Wagner. „In die Kasse greifen und Kunden betrügen ist ein absolutes No-Go, es gibt nichts Schlimmeres in unserem Beruf“, fügte er hinzu.

Sein Vorstandskollege Gabriel ergänzte: „In der Bank hat ihm jeder vertraut, wir waren schockiert“. Das galt insbesondere auch für die Kollegin, mit der der Angeklagte jahrelang in einer Volksbank-Filiale zusammengearbeitet hatte. Als die Straftaten öffentlich wurden, „bekam ich Herzrasen und schlief schlecht“, sagte sie vor Gericht. Und sie hatte Angst, dass die Kunden ihr Vorwürfe machen würden. „Aber das war nicht so.“

Dass die Marke Volksbank durch die Betrügereien des Ex-Mitarbeiters Schaden genommen und das Vertrauen der Mitarbeiter untereinander gelitten hat, führte Richterin Mengele in ihrer Urteilsverkündung tatsächlich als wesentliche Gründe dafür an, dass das Schöffengericht den Plädoyers des Staatsanwalts und des Verteidigers nicht gefolgt ist und statt einer Bewährungs- eine Haftstrafe verhängt hat. Auch das Vertrauen seiner Lebensgefährtin habe der Mann missbraucht. Für die Strafzumessung bedeutsam sei auch der lange Zeitraum (2018 bis 2025) der Straftaten gewesen.

Dass der Angeklagte, solange er in Haft sitzt, seine Schulden bei der Versicherung (rund 270.000 Euro) nicht abstottern kann, hielt das Gericht für nachrangig. Zumal sowieso Zweifel daran bestünden, dass der Angeklagte auch nach einer Zwangsvollstreckung seines Hauses jemals genug Geld haben werde, um die Forderungen der Gläubiger zu bedienen.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.