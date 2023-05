Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Begonnen hat es bei einem Kaffeetrinken unter Landräten. Das ist gut drei Jahre her. Doch inzwischen wird die Alte-Welt-Initiative der vier Landkreise und der Protestantischen Kirche ernst genommen. Weil viel Geld aus Berlin fließt für eine in dieser Form einmaligen interkommunalen Zusammenarbeit.

Die Alte Welt im Nordwesten der Pfalz. So ganz genau weiß keiner, welches Gebiet sie eigentlich umfasst. So in etwa die Region zwischen der A63 sowie den Bundesstraßen 420, 270 und 48, sagen