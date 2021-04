Es sieht so aus, als könne das Gelände der ehemaligen Drahtfabrik, direkt an der Bundesstraße 420 gelegen, nach Jahrzehnten endlich verkauft werden. Die Mitglieder des Altenglaner Gemeinderats sprachen sich am Mittwochabend für die Pläne von zwei Firmen aus, die das etwa 16.000 Quadratmeter große Gelände gemeinsam vermarkten wollen .

Im Dezember hatten Oliver Allmang und Sascha Stephan von der Horschbacher Firma Pixility und Thorsten Schmitt von der Altenglaner Firma Holzbau Tülp ihr Konzept vorgestellt. Pixility möchte ein Bürogebäude errichten, Holzbau Tülp eine Lagerhalle. Weitere Flächen sollen vermarktet werden. Dem Verkauf steht wohl nichts mehr im Wege, nachdem die Ratsmitglieder zugestimmt haben, wie Ortsbürgermeister Yvonne Draudt-Awe nach der Sitzung berichtete.

Der Dorfplatz im Altenglaner Ortsteil Mühlbach erhält nach langem Hin und Her eine Überdachung. Der Gemeinderat vergab den Bauauftrag. Es waren drei Ausschreibungen vorausgegangen. Laut Ortsbürgermeisterin fiel die Entscheidung für die Vergabe der Arbeiten gegen das Votum der SPD-Fraktion. Die dritte Ausschreibung für die Überdachung war vorgenommen worden, weil dem Rat die Kosten vorher zu hoch erschienen. Die SPD-Fraktion wollte die Arbeiten erneut in einer günstigeren Bauweise ausschreiben. Dieser Antrag erhielt jedoch keine Mehrheit. CDU und Bürgerliste waren der Meinung, dass der Dorfplatz nun endlich fertig gestellt werden müsse.

Bei der aktuellen Ausschreibung gab das Niedermohrer Unternehmen MB Metall mit 37.500 Euro das günstigste Angebot ab. Es soll ein Dach aus Stahl mit Trapezblechen fertigen.

Doppeletat beschlossen

Im Doppelhaushalt für 2020 und 2021 sind 35.000 Euro für ein neues Bauhoffahrzeug veranschlagt, 65.000 Euro für Dachsanierung und neue Tore für den Bauhof, 46.000 Euro für den Kindergarten in Mühlbach, 35.000 Euro für neue Tische, die in der Schulturnhalle aufgestellt werden, 46.000 Euro für die Breitbandversorgung und 95.200 Euro für die Sanierung der Friedhofshalle in Mühlbach.

Der Rat vergab die Sanierungsarbeiten für die Friedhofshalle. Aus dem I-Stock des Landes seien bereits 46.000 Euro gewährt worden, sagte die Ortsbürgermeisterin. Die Ratsmitglieder nahmen Spenden der Volksbank Glan-Münchweiler in Höhe von 2000 Euro und von Mainmetall in Höhe von 300 Euro an.