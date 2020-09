Was vor der Corona-Pandemie die Ausnahme war, soll künftig zur Regel werden: Standesamtliche Trauungen in Schönenberg-Kübelberg werden nur noch im Trauzimmer des Kulturhauses im Ortsteil Kübelberg stattfinden. Der Ausschuss stimmte einer Nutzungsvereinbarung zwischen Verbands- und Gemeinde zu, allerdings dürfe, so die Protokollnotiz, der Gemeinde Schönenberg-Kübelberg daraus kein Nachteil entstehen. Wie Verbandsbürgermeister Christoph Lothschütz betonte, sei das Trauzimmer im Rathaus zu klein. Deshalb könnten die zurzeit geltenden Abstandsregeln nicht eingehalten werden. Im Rathaus selbst gebe es keine Ausweichmöglichkeit.