Was muss man im Landkreis Kusel unbedingt gesehen haben? Kuseline Anna-Lena Rumpf sucht (Geheim-)Tipps, und die RHEINPFALZ-Leserinnen und -Leser können ihr dabei helfen.

Sie ist der Klassiker unter den Fragen, denen sich Bewerberinnen um das Amt der Kuseline stellen müssen: „Sie kriegen Besuch aus der Ferne. Was zeigen Sie ihm im Landkreis?“ Logo, dass da „Burg Lichtenberg“ meist wie aus der Pistole geschossen kommt. Vielleicht hört man auch mal noch „den Ohmbachsee“ oder „das Kalkbergwerk“. Oder den Tierpark auf dem Potzberg.

Kuseline Anna-Lena Rumpf will in einem neuen Social-Media-Format Tipps geben, was Menschen im Landkreis Kusel unbedingt gesehen und besucht haben sollten – ob informatives Museum oder schnuckeliges Geschäft, ob gastfreundliches Restaurant oder idyllische Liegewiese, ob mit toller Aussicht oder besonderem Einblick ... Hinweise bitte über Social Media (Instagram: _kuseline_) an die Kuseline oder per E-Mail (redkus@rheinpfalz.de) sowie WhatsApp (06381 921212) an die RHEINPFALZ.

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Nach einer ersten Ideensammlung wird sich Rumpf auf den Weg durch den Landkreis machen, die (Geheim-)Tipps besuchen und in kurzen Videos vorstellen.