Sebastian Herrmany ist seit seiner Geburt gehörlos, ohne Cochlea-Implantate bleibt um ihn herum alles still. Mit elf Jahren entdeckte er das Schießen für sich, ist seitdem zu einem erfolgreichen Athleten herangewachsen. Bei wichtigen Wettkämpfen wie in wenigen Wochen in Brasilien gelten für ihn besondere Bedingungen – weil Hilfsmittel dabei verboten sind.

Der 28-jährige Sebastian Herrmany kommt in den nächsten Wochen in der Welt herum. Denn er wird Ende April nach Brasilien fliegen, um dort an den Deaflympics in Caxias do Sul teilzunehmen.